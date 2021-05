ACIF prepara campanha para incentivar compra no comércio local

O presidente da direcção da ACIF-CCIM, Jorge Veiga França, o presidente da sua Mesa de Comércio Lojista, Rodrigo Gouveia, e o presidente do Conselho de Administração da empresa Horários do Funchal, Alejandro Gonçalves, acompanharam ontem, dia 30 de Abril, o último dia de gravações para o 'spot' publicitário da campanha 'Estamos aqui no Comércio Local'.

Esta campanha de sensibilização, lançada pela Mesa de Comércio Lojista da ACIF-CCIM, tem como objectivo "dinamizar a cidade do Funchal e revitalizar as empresas do comércio e dos serviços, após o levantamento das medidas mais restritivas", salienta a Associação do Comércio e Indústria do Funchal em nota de imprensa.

A iniciativa, integrada no Projeto INNOVATUR e financiado no âmbito do programa INTERREG MAC, procurará "sensibilizar a população para a necessidade de se consumir no comércio local" e para "a importância de todos contribuirmos para reerguer a nossa economia e o nosso comércio".

A campanha conta com o apoio da empresa Horários do Funchal e da RTP Madeira e, durante os seus dois meses de duração, irá recorrer à utilização 25 viaturas da transportadora, bem como a um 'spot' televisivo diário para fazer passar a sua mensagem.