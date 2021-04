Confraria Enogastronómica da Madeira prepara retoma de actividade

Na mesma semana em que assinala o seu 21.º aniversário, a Confraria Enogastronómica da Madeira (CEM) prepara a retoma das suas actividades presenciais, com uma reunião dos seus órgãos sociais, após uma paragem motivada pela pandemia de covid-19.

"Durante este 'interregno' a direcção da confraria tem-se focado na preparação projectos e parcerias com as suas congéneres a apresentar oportunamente, bem como no estabelecimento de novos contactos, estando em vista deslocações pela a primeira vez à Republica Checa, a Macedónia e a Bulgária para apadrinhar a criação de uma irmandade", refere a CEM em nota de imprensa.

Após aquele que considera "um dos períodos mais difíceis de toda a sua existência" - marcado por "muita incerteza" sobre o futuro do movimento confradico nacional e internacional - a Confraria congratula-se ainda com a flexibilização das medidas de prevenção à covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

A CEM foi fundada a 30 de Abril de 2000 e é filiada na Federação Nacional das Confrarias da Gastronomia Portuguesa (da qual esta irmandade foi também fundador), inicialmente como Academia e, mais tarde como Confraria Gastronómica, a associação tem como propósito de defender os pratos típicos da gastronomia madeirense.

Em Novembro de 2018, mudaria a sua designação de Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira para Confraria Enogastronómica da Madeira, de modo a permitir a filiação na Federação de Confrarias Báquicas Portuguesas, bem como na Federação Internacional de Confrarias Báquicas, no sentido de promover a defesa da cultura báquica e gastronómica do Arquipélago Madeirense."