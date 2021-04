Webinar da ACIF e PFK abordaram temática 'Superar a pandemia'

A ACIF-CCIM, em parceria com a PKF, realizar hoje mais um 'Webinar', desta feita subordinada ao tema "Superar a pandemia: inverter os problemas para a recuperação da sua empresa".

Esta iniciativa contou com vários oradores, com destaque para o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que para além de elogiar este tipo de iniciativas, enalteceu o trabalho que tem sido feito não só pela ACIF, bem como pela empresa PKF.

Com várias abordagens, deste o Plano de Recuperação e Resiliência, ao plano de vacinação, o importante apoio das empresas privadas e a abertura gradual da economia na Região, Pedro Calado admite que a melhor forma de superar a pandemia é estar a trabalhar.

“A melhor forma de superar a pandemia é estarmos todos a trabalhar", começou por adiantar.

"Efectivamente tudo aquilo que se possa fazer neste momento, para além de criar mecanismos de apoio aos empresários, não passa disso mesmo, de um mecanismo de apoio. Mas esses mecanismo de apoio têm a sua limitação em termos de valor, em termos legais, pela forma como todos os programas possam ser construídos, pela forma como é distribuída, pela aceitação a nível europeu, do tipo de ajudas que se estão a fazer. Portanto a melhor forma de superarmos tudo isto é voltarmos, muito rapidamente, ao nosso trabalho."

Neste Webinar estiveram ainda como oradores: Jorge Veiga França (Presidente da ACIF-CCIM), Roberto Figueira (Partner & RAM leader - PKF MadConta), Hugo Caetano (Associate Partner – PKF/Advisory & Restructiring) e Luís Maltez (Associate Partner – PKF/Corporate Finance).