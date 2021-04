Equipas madeirenses dos Campeonatos Nacionais da 1.ª divisão voltam a competir na Região

O Governo Regional vai "autorizar a competição desportiva das equipas seniores com participação em Campeonatos Nacionais Regulares da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente, nas infra-estruturas desportivas da RAM".

A medida passa a vigorar a partir deste sábado, 10 de Abril, e vai desde logo permitir que as equipas dos campeonatos de ténis de mesa (masculino), andebol e basquetebol (feminino) possam jogar 'em casa'.

O Madeira SAD já divulgou o regresso aos pavilhões regionais, tendo em conta os seus jogos para este fim-de-semana, referentes às 12.ª e 13.ª jornadas do campeonato nacional feminino.

"No sábado, a equipa defrontará SIR 1.º Maio/ADA CJB, a partir das 15 horas, no pavilhão da escola Bartolomeu Perestrelo. No domingo, pelas 15 horas e no renovado pavilhão do Funchal, será a vez da equipa defrontar a Juventude Desportiva do Lis", pode ler-se no Facbeook oficial da equipa.