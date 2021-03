ADC Ponta do Pargo e CD São Roque voltam ao Nacional de ténis de mesa

Realizam-se entre amanhã e a próxima segunda-feira (5 de Abril), três encontros do Campeonato Nacional da I divisão masculina em ténis de mesa, envolvendo as equipas madeirenses da ADC Ponta do Pargo e do CD São Roque.

A formação da ADC Ponta do Pargo, com 19 pontos, ocupa o sétimo lugar da tabela, irá se deslocar amanhã até à Ilha Terceira para defrontar o GDCS Juncal, actual sexto classificado.

Já a equipa do CD São Roque, que se posiciona na oitava posição, com 15 pontos, irá viajar até ao norte do país, onde defrontará sexta-feira o GDCAAA Guilhabreu (quinto classificado). Para a próxima segunda-feira está agendando a visita ao CTM Lagos (10.º lugar).

Estes confrontos são importantes para as equipas madeirenses que tentam amealhar pontos para alcançar o primeiro objectivo da época, que passa por assegurar a manutenção nesta competição. O formato concentrado tem sido muito exigente para estas equipas, sendo fundamental manter a consistência e lutar por cada ponto em disputa.