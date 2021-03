Ponta do Pargo, Toledos e Sporting vencem na 1.ª divisão masculina

As equipas do Toledos, Sporting e Ponta do Pargo foram as vencedoras nos encontros do Campeonato Nacional da 1.ª divisão masculina, disputados este domingo.

A formação leonina recebeu e bateu o CD 1.º Maio por 4-1 e tem agora 43 pontos conquistados em 12 jogos disputados.

No 2.º posto da classificação surge o Toledos, que derrotou o São Roque por 3-2, e soma 38 pontos em 13 partidas. O 1.º de Maio está no 3.º lugar, com 27 pontos em 11 encontros.

O Ponta do Pargo deslocou-se a Lagos e alcançou um triunfo por 3-2, e ocupa a 7.ª posição da tabela classificativa, com 19 pontos em 11 jogos.

Resultados – 1.ª Divisão masculina

GD Toledos, 3 – CD São Roque, 2 (7.ª jornada)

Sporting CP, 4 – CD 1.º Maio, 1 (10.ª jornada)

CTM Lagos, 2 – ADC Ponta do Pargo, 3 (10.ª jornada)