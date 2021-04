AGIR+Agricultura realiza mais oito cursos em empreendedorismo agrícola

Já são conhecidas as próximas oito datas dos cursos de formação em empreendedorismo agrícola que a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Escola Agrícola da Madeira, Instituto de Emprego da Madeira e da Startup Madeira, está a promover com o intuito de incentivar cidadãos em situação de desemprego a validar ideias e a concretizar projetos no sector primário, através de um programa designado ‘AGIR+Agricultura’.

A primeira formação terá lugar já entre os dias 20 e 23 de abril, na Ribeira Brava, seguindo-se nova ação entre 4 e 7 de maio, no Porto Santo. Ainda no mês de maio serão realizadas mais duas formações, na Calheta (de 11 a 14) e Funchal (de 25 a 28).

Já no mês de junho, decorrerão mais dois cursos, em Santa Cruz (de 7 a 11) e Santana (de 15 a 18), fechando o ciclo com mais dois eventos, um a realizar no mês de Outubro, em Machico, de 26 a 29, e outro no mês seguinte, no Porto Moniz, de 2 a 5 de novembro.

Já se realizaram cinco cursos, nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e São Vicente, e o balanço da iniciativa é bastante positivo, que se tem repercutido no elevado número de inscritos, cerca de 120 formandos, no empenho de todos os formadores em dar a conhecer, não só informação técnica, mas, também, em mostrar, no terreno, explorações e empresas que são negócios modelo na nossa agricultura.

As inscrições para as oito ações propostas podem ser feitas na página da Escola Agrícola da Madeira em https://escolaagricola.madeira.gov.pt/, por telefone 291 145 455 ou por e-mail [email protected]

A formação é gratuita, embora a inscrição seja obrigatória, uma vez que cada ação não deverá exceder os 25 participantes, e terá como destinatários preferenciais desempregados inscritos nos serviços de emprego.

Os cursos têm uma carga horária de 26 horas, aulas teóricas e práticas e visitas a explorações do ramo agrícola.