Alunos do Secundário ‘chumbam’ ensino à distância na Madeira

Sete mil estudantes do Secundário voltaram hoje às aulas presenciais na Região. Além de perdas a nível da interacção social, admitem dificuldades na aprendizagem ‘on-line’ e sentem um alívio por regressarem à escola a tempo das revisões para os exames nacionais. A reportagem, com declarações dos alunos, faz manchete na edição desta quinta-feira, 8 de Abril, do seu vespertino MAIS DIÁRIO.

Oposição e Governo Regional em colisão

Em causa, os prazos e o processo de vacinação contra a Covid-19 aos professores e auxiliares de acção educativa. Saiba o essencial do que se passou hoje no debate mensal da ALM, no interior da edição do MAIS DIÁRIO.

‘Mr. Conselheiro’ no Reino Unido há 34 anos

Conheça a história de vida de Carlos Freitas, um conselheiro com muito para contar.

Aposta na juventude

A cabeça-de-lista do PS-M às eleições Autárquicas na Calheta, Sofia Canha, revela os candidatos às Juntas com maior expressão eleitoral no concelho. Saiba quem são, hoje, no MAIS DIÁRIO.

Punição exemplar

Os maus-tratos nos lares devem ser “severamente” punidos. Saiba de quem é a opinião, na sequência da manchete de hoje do DIÁRIO.

Idosos maltratados e drogados no lar do Porto Moniz Seis funcionários, incluindo a ex-deputada Ana Serralha, que dirigia o lar, começam a ser julgados a 26 de Maio

