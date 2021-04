Sindicato dos Professores vai acompanhar o regresso do ensino secundário

O Sindicato dos Professores da Madeira informa, em comunicado, que vai estar, amanhã, a partir das 7h45, na entrada principal da Escola Francisco Franco para acompanhar o regresso do Ensino Secundário ao ensino presencial. Depois, deslocar-se-á ao Centro de Vacinação do Tecnopolo para se inteirar do processo de vacinação dos docentes e demais profissionais da educação.

"Este é mais um momento importante no sentido de garantir que, pelo menos neste último período do ano letivo, será possível restabelecer a relação pedagógica adequada entre professores e alunos, que tão abalada tem sido, desde março de 2020", refere a estrutura sindical, acrescentando que "não será, decerto, um só período letivo que permitirá recuperar aprendizagens e superar défices que resultam da instabilidade vivida no último ano, mas, no mínimo, tudo deverá ser feito para que o final do ano decorra da melhor forma possível. A realização de testes à comunidade escolar e a vacinação de docentes e trabalhadores não docentes são bons contributos para evitar que novas vagas de Covid-19 provoquem, mais uma vez, o encerramento das escolas, mas, no que se refere às condições de segurança sanitária, deveria ter havido reforço de medidas, designadamente, visando garantir o distanciamento em sala de aula e aumentar os níveis de limpeza e desinfeção com o reforço de assistentes operacionais".

Também no plano pedagógico, sublinha o SPM, seria muito importante que as escolas pudessem reforçar os apoios e as coadjuvações, a par de outras medidas que possibilitem um acompanhamento personalizado dos alunos, tais como a divisão das turmas em grupos de menor dimensão, pois as aprendizagens fragilizaram-se, as desigualdades agravaram-se e as necessidades de cada aluno tornaram-se mais exigentes.