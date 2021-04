Madeira confirma aulas no Secundário dia 8 e no 3.º Ciclo a 12 de Abril

O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, Jorge Carvalho, reiterou hoje que o ensino Secundário vai voltar a ter aulas presenciais a partir de quinta-feira, e o 3.º Ciclo a 12, na segunda-feira seguinte.

O secretário regional adiantou ainda que, durante esta semana, serão vacinados cerca de seis mil professores e não docentes e testados cerca de 20 mil alunos, dos quais 2.200 na Escola Secundária Francisco Franco e os restantes estudantes, cerca de 17.800 de outras escolas, serão testados no pavilhão da Escola Secundária Jaime Moniz.

Jorge Carvalho fez esta observação à margem da cerimónia evocativa dos 90 anos da "Revolta da Madeira", após ter deposto uma coroa de flores junto ao monumento, lembrando a efeméride do levantamento militar contra o governo da ditadura nacional, iniciado na madrugada de 04 de abril de 1931, movimento então composto por forças militares - Destacamento de Caçadores 5, Metralhadoras 1, Regimento de Infantaria 13 e Artilharia 3 - contra o regime do Estado Novo, de Oliveira Salazar, que durou cerca de um mês e destituiu as autoridades militares e civis da ilha.

No seu lugar, os militares nomearam uma Junta Governativa, liderada pelo general Sousa Dias. O movimento de protesto gerou revoltas semelhantes nos Açores e na Guiné, e só foi debelado com a intervenção de forças do continente.

Segundo a Direção Regional de Saúde, a Madeira registava até sábado 8.433 casos confirmados de covid-19; 7.999 recuperações, 71 óbitos e 363 situações ativas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.839.051 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.875 pessoas dos 823.142 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.