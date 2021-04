Recuperação das aprendizagens perdidas pelo ensino à distância é "prioritária", diz Cafôfo

Em conferência de imprensa realizada hoje, dia 6 de Abril, por via electrónica, o presidente do Partido Socialista-Madeira (PS-M) defendeu como "prioritária" a recuperação das aprendizagens perdidas na sequência do ensino à distância. Neste sentido, apresentou quatro soluções para responder no imediato a este problema.

Na óptica de Paulo Cafôfo, "há que apostar na autonomia das escolas e flexibilização curricular, criar um programa de formação e apoio aos professores, promover actividades extracurriculares e implementar um Plano de Saúde Mental Escolar".

Apesar de reconhecer que era "inevitável" a suspensão das aulas presenciais e a implementação do ensino à distância, sublinha que "este não é o modelo que deve ser adoptado".

Nesse sentido, afirmou que "este é o momento de fazer uma análise do que foi perdido em termos de conteúdos e currículos, bem como em termos de socialização, de modo a planear a devida recuperação da normalidade educativa que foi posta em causa".

“Temos de actuar tanto na recuperação das aprendizagens, dos conhecimentos e dos conteúdos, como também na recuperação emocional dos alunos, porque, com esta pandemia e estas interrupções, ampliaram-se de forma significativa as desigualdades”, nomedamente, "no que se refere aos alunos com necessidades educativas especiais e àqueles de agregados familiares socioeconómicos mais baixos", sustentou Paulo Cafôfo.

Considerando que há que “dar respostas imediatas e urgentes para a recuperação destas aprendizagens”, o presidente do PS-M frisou também que “esta é uma oportunidade para podermos mudar o nosso modelo de ensino”.