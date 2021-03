Albuquerque acredita que a Madeira “vai dar cartas” na investigação do cancro

Nasceu esta tarde, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Centro Internacional de Investigação do Cancro e Doenças Prevalentes da Madeira. Trata-se de uma parceria entre a Secretaria Regional da Saúde, a Universidade da Madeira (UMa) e o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto (IPATIMUP). O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, mostrou-se entusiasmado com o lançamento deste novo organismo: “Estou muito satisfeito. Acho que é um dia histórico para a Madeira. Acho que vamos criar aqui uma instituição que vai dar cartas”.

O chefe do executivo madeirense anunciou que na estrutura física do novo hospital haverá uma área de 5 mil metros quadrados para a investigação. “Já é alguma coisa. Mas o mais importante é a disponibilidade e a vontade das pessoas”, adiantou o governante, que pretende “aproveitar os novos talentos de jovens médicos e médicas que temos aqui formados e, em parceria com a Universidade da Madeira, e a instituição liderada pelo Professor Sobrinho Simões para trabalharmos no desenvolvimento e na monitorização do cancro e das doenças prevalentes da Madeira”.

Falando a partir do Porto, através de videoconferência, o fundador e director do IPATIMUP, Manuel Sobrinho Simões, também considerou esta uma “oportunidade excepcional de juntar e procurar sinergias e complementaridades”. “Temos uma oportunidade única de utilizar o que há acumulado de experiência na citogenética e na genética molecular com o que há conseguido por várias áreas muito desenvolvidas. Eu tenho a certeza que este centro de investigação vai ser importantíssimo não só para a oncologia mas também para muitas outras situações de doenças prevalentes”, referiu o investigador.

Tanto Miguel Albuquerque como a directora do Serviço de Informação e Investigação do SESARAM, Ana Célia Sousa, destacaram o trabalho pioneiro de Isabel Mendonça na investigação médica na Madeira.