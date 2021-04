Madeira regista 17 novos casos e 33 recuperados nesta Quinta-Feira Santa

A Madeira regista, esta quinta-feira, 17 novos casos de covid-19, um dos casos é importado da Polónia e os restantes são de transmissão local.

Há ainda a salientar a recuperação de mais 33 pessoas, pelo que o total de casos activos situa-se agora nos 395, dos quais 18 são casos importados e 377 são de transmissão local.

De recordar que a Madeira contabiliza 71 óbitos associados à covid-19.

Voltando aos casos activos, 17 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (15 pessoas em Unidades Polivalentes e 2 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 15 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira. Os restantes doentes permanecem em alojamento próprio.

De acordo com a Direcção Regional de Saúde, há 101 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde.

No que diz respeito à vigilância activa de contactos de casos positivos, 797 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. Além destes, 9.605 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Por seu lado, o total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 44.426 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde contabiliza até a data 3.252 atendimentos.

Por fim, a DRS revela que e 177.521 colheitas para teste à covid-19 foram recolhidas no rastreio que decorre nos portos e aeroportos da Região, isto até às 15h30 de hoje.