Marca de Água no programa nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

A Galeria Marca de Água integra a programação nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra a 18 de Abril, com uma actividade dirigida aos utentes seniores dos centros de comunitários do Funchal, naquela que é uma parceria realizada pelo terceiro ano consecutivo com a Câmara Municipal do Funchal.

‘A rua, o largo, a praça, a cidade’ decorre a 19 de Abril e contempla um percurso pelo núcleo histórico de São Pedro, uma visita orientada à galeria e uma oficina de expressão plástica, orientada pelo artista plástico Diogo Goes que integra a programação oficial do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, coordenada pela Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), do Ministério da Cultura, com quem a Marca de Água reitera colaboração pelo terceiro ano consecutivo.

A ideia da DGPC é "dar a conhecer e valorizar o património arquitectónico da Rua da Carreira, contextualizando-a numa interpretação patrimonial da cidade do Funchal".

A iniciativa é gratuita e enquadra-se na política de responsabilidade social da Galeria Marca de Água, que desde há vários anos, tem vindo a desenvolver serviços educativos abertos à comunidade onde se insere.

Raquel Fraga, directora artística da galeria, refere que esta é uma oportunidade de reforçar a programação da galeria, marcando o retomar dos serviços educativos, tendo em vista a sensibilização para a importância da valorização da arte e do património". Defende que "é tarefa das instituições culturais actuarem na comunidade em que se inserem”.

Recorde-se que actualmente está patente na Marca de Água, a exposição ‘Imersão - Fora do Tempo’, da autoria do artista plástico Eduardo de Freitas, com a curadoria de Filipa Venâncio, que já recebeu mais de uma centena de visitantes.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS) foi criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS) a 18 de Abril de 1982, e aprovado pela UNESCO no ano seguinte, com o objectivo de sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para a necessidade da sua protecção e valorização. Celebrando o património nacional, comemoramos também a solidariedade internacional em torno do conhecimento, da salvaguarda e da valorização do património em todo o mundo. Em 2021, o tema proposto para o DIMS pelo ICOMOS Internacional é "Passados Complexos: Futuros Diversos".