'Toque' congestionou circulação na Praça da Autonomia

Um toque entre duas viaturas ligeiras congestionou, ao início da manhã, a circulação junto à Praça da Autonomia.

O acidente, apenas com danos materiais, foi suficiente para causar forte perturbação na circulação em redor da Praça – que ao contrário do que alguns julgam, não se trata de Rotunda – ocorrido pouco depois do amanhecer desta quinta-feira.

De acordo com fonte policial, na origem da colisão poderá estar a recorrente confusão de alguns automobilistas circularem em redor da Praça como se esta fosse uma Rotunda.

Apesar do trânsito circular em sentido giratório, não se aplicam as regras de Rotunda na Praça da Autonomia.