Cai a venda de banana e o abate de frangos, sobe a produção de ovos

No sector da agricultura, a comercialização de banana na primeira venda, no 4.º trimestre de 2020, registou uma variação negativa face ao mesmo trimestre do ano anterior (-11,4%), o que contribuiu, para a queda anual de 2,0%. Os dados acabam de ser divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) no novo número do Boletim Trimestral de Estatística (BTE) dedicado ao 4.º trimestre de 2020.

Por outro lado, ainda no mesmo sector, a produção de ovos cresceu 42,9% face ao mesmo trimestre de 2019, o que impulsionou uma variação anual positiva de 4,2%. Por sua vez, o abate de frango caiu 9,9%, o que não impediu um crescimento anual de 8,9%. No trimestre em referência, o valor da pesca descarregada aumentou 8,0% em termos homólogos, explicado pelo comportamento das capturas de atum, mas os fortes decréscimos nos dois trimestres anteriores conduziram a uma quebra de 34,4% em termos anuais.