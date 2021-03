Região já administrou mais de 46 mil vacinas contra a covid-19

Até ao dia 28 de março, foram administradas na Região Autónoma da Madeira, 46.037 vacinas contra a COVID-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020.

As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a COVID-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região.

Do número total de vacinas administradas (46.037), 30.426 correspondem a administração da primeira dose e 15.611 foram segundas doses da vacina.

Destaque para o início da vacinação dos utentes com trissomia 21 (59 pessoas) no dia 26 de março.

Ao longo desta semana, foi dada continuidade à vacinação das pessoas com mais de 80 anos. Até ao dia 28 de março, 87% das pessoas residentes na região, com mais de 80 anos, receberam a primeira dose da vacina, e 50,7% destas têm a vacinação completa, mais concretamente 5605 pessoas.