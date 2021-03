ARM revela que mau tempo afectou sistema de abastecimento de água potável

No seguimento da intempérie das últimas horas na Região, a ARM informa, através de um comunicado de imprensa, que, devido aos sucessivos cortes de energia, verificaram-se algumas dificuldades técnicas nas infraestruturas do sistema de abastecimento de água potável.

"Por este motivo, houve falha no fornecimento de água a quatro reservatórios, dois do concelho de Câmara de Lobos e dois do concelho do Funchal (Reservatório de São Martinho e Reservatório do Areeiro - tal como a autarquia do Funchal já havia dado conta esta tarde)", revela.

"O abastecimento deverá estar interrompido ao longo da tarde nas zonas dos Barreiros, Virtudes, Ajuda e Amparo, com fortes condicionamentos também nas zonas do Areeiro, Lombada e Estrada Monumental"

No entanto, estima que o abastecimento a estes reservatórios seja reposto em breve.

Tendo isto em conta, apela à compreensão da população, bem como ao consumo moderado de água.

"As equipas da ARM continuam no terreno, a tentar colmatar as consequências do mau tempo, por forma a garantir a prestação de serviços à população", concluiu.