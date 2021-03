Sistema Informático de Reembolsos do IASAUDE em baixo

A Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil (SRSPC) informou hoje, através de comunicado, que "em consequência do corte de energia e do temporal da madrugada deste domingo, dia 28 de Março, o sistema de receção e conferência das despesas de saúde relativas ao reembolso dos utentes do SRS-Madeira tem se apresentado instável e, neste momento está inoperacional".



"Consequentemente, as opções de entrega de documentação por via do balcão digital sito na Loja do Cidadão, bem como por via do pré-registo no portal "Despesas de Saúde RAM" encontram-se, igualmente, comprometidas", acrescenta o comunicado.



"No entanto, e por forma a não criar constrangimentos aos nossos utentes, o IASAÚDE, IP-RAM decidiu manter aberto o atendimento presencial no Funchal e nos restantes concelhos, sendo que as despesas de saúde são entregues e processadas manualmente."



Ainda de acordo com a SRSPC, "este processo poderá implicar eventuais atrasos, quer na receção da documentação, quer, possivelmente, no pagamento do reembolso das despesas".



A terminar, a secretaria pede "desculpa pelos constrangimentos causados, que nos ultrapassam, tudo estando a fazer para ser breves na sua resolução".