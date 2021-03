Mais de 90% dos portugueses apoia sistema de tara recuperável para bebidas

Mais de 90% dos portugueses concorda com a introdução de um sistema generalizado de tara recuperável para bebidas, indicam os resultados de um inquérito sobre a reciclagem de embalagens promovido por associações ambientalistas e hoje divulgado.

Segundo este estudo sobre incentivos à reciclagem e reutilização de embalagens de bebidas - realizado pelas associações de defesa do ambiente Zero, Sciaena e ANP-WWF -, 91,6% dos inquiridos estão a favor da introdução de um sistema generalizado de tara recuperável e 86,5% concordam que este sistema deve incluir todo o tipo de garrafas e latas de plástico, metal ou vidro.

Segundo estas associações, diariamente, são utilizadas em Portugal cerca de nove milhões destas embalagens, sendo recolhidas nos ecopontos apenas 44% desse volume diário.

O inquérito, que envolveu uma amostragem de 1.004 pessoas em Portugal continental que responderam a um questionário `online´, concluiu que 90% dos inquiridos afirmam que os seus hábitos de reciclagem se alterariam com a introdução de um sistema geral de tara recuperável e 85,6% gostariam que o mesmo entrasse em funcionamento o mais rapidamente possível.

Para cerca de 85% dos participantes no inquérito "há uma razão clara" para ser aplicado um sistema de tara recuperável para todas as embalagens de bebidas: as cidades e as praias ficariam mais limpas e os municípios "pouparão dezenas de milhões de euros anualmente com as limpezas de ruas e de praias".

Segundo as três associações, estes dados demonstram que os portugueses "preocupam-se com a condição atual do meio ambiente", numa altura em que "circulam indicações de que a pressão de certos setores da indústria estará a fazer o Governo ponderar incumprir a legislação da Assembleia da República" sobre esta matéria.

"Para a Sciaena, a Zero e a ANP-WWF, este estudo confirma que os portugueses concordam com o previsto na legislação e que irão aderir ao sistema de tara recuperável para todas as bebidas. Perante este amplo apoio dos cidadãos, encorajamos o Governo a resistir às pressões que tem sentido e a manter todo o tipo de embalagens no sistema, como os consumidores querem e a Assembleia da República decidiu", adiantam as associações em comunicado.

A Zero, a Sciaena e a ANP-WWF são três das cerca de 40 organizações que fazem parte da campanha "Há Mar e Mar, Há Usar e Recuperar", que tem o objetivo de conseguir que o sistema de depósito com retorno de embalagens seja implementado em Portugal, conforme está previsto na legislação.