Liga Portuguesa Contra o Cancro organiza concerto online

Para assinalar o 80.º aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), o Núcleo Regional da Madeira promove no próximo dia 4 de Abril, domingo, às 18 horas, a partir do Fórum Machico, um Festival Musical Virtual de beneficência 'Por uma boa causa' com a actuação do artista madeirense Miguel Pires.

As receitas obtidas com este espectáculo reverterão a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O bilhete custa 10 euros.

A LPCC foi fundada a 4 de Abril de 1941 e é referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.

