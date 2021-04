Jogos Mundiais Universitários adiados para 2022

Os Jogos Mundiais Universitários, conhecidos como universíadas, foram hoje adiados para 2022 devido à pandemia de covid-19, após estarem marcados para de 18 a 29 de agosto deste ano, em Chengdu, China.

Segundo a Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU), citada num comunicado da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), a incerteza resultante da situação pandémica levou a esta decisão, "a fim de salvaguardar o nível de qualidade do evento e a segurança de todos os participantes".

A opinião das federações dos vários países participantes sobre o plano de contingência da organização, elaborado em conjunto com as autoridades chinesas, acabou por pesar na medida tomada.

"As novas datas do evento multidesportivo serão aprovadas na próxima reunião da comissão executiva da FISU, que decorrerá em maio", lembra a FADU.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.829.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 129,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.868 pessoas dos 822.862 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.