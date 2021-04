TAP disponibiliza aos passageiros serviço de Testes à Covid-19

A partir de hoje, a TAP em parceria com a UCS, Unidade de Cuidados de Saúde do Grupo TAP, disponibiliza a todos os passageiros com bilhete TAP um serviço de testes à COVID-19, no aeroporto de Lisboa, com descontos vantajosos e exclusivos face ao mercado.

Mediante a exigência do país de destino, a UCS realiza Teste Rápido de Antigénio com um custo para o passageiro de 21 euros, Teste PCR por 85 euros e Teste PCR mais Teste Rápido de Antigénio por 106 euros. Para além dos descontos, todos os Clientes da Companhia beneficiam também de prioridade no acesso ao serviço prestado, informa a companhia aérea através de comunicado.

Os resultados dos testes são enviados directamente ao passageiro por email, de forma a garantir maior comodidade e agilidade no processo. No caso dos testes Rápidos de Antigénio, o resultado é facultado num prazo de 30 minutos, enquanto que para os testes PCR, demoram entre 6 a 8 horas.

Numa primeira fase, este novo serviço estará disponível no edifício da UCS, que se localiza na zona do Aeroporto de Lisboa, Rua B, Edifício 8.

A partir do dia 19 de Abril, estará também disponível na zona das partidas do Aeroporto Humberto Delgado um espaço da UCS para realização de testes à COVID-19.

A realização dos testes à covid-19 disponibilizada agora pela Companhia pode ser agendada directamente no site da UCS.

Recorde-se que os bilhetes comprados até 31 de Maio, com data de viagem marcada até 31 de Dezembro de 2021, beneficiam de uma alteração gratuita. Esta possibilidade de alteração oferece mais flexibilidade a todos os passageiros da Companhia, permitindo reservar e organizar as suas viagens com confiança