Despiste deixou uma pessoa encarcerada no Funchal

Um carro despistou-se, por volta das 11h45 desta terça-feira, na via rápida. Na viatura seguiam dois ocupantes, um dos quais acabou por ser encaminhado para o Hospital com ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu na via rápida, no nó de saída em Santo António, no sentido Funchal - Câmara de Lobos e está a deixar o trânsito bastante condicionado.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para acorrer a este sinistro, tendo enviado para o local duas viaturas, entre elas o veículo de desencarceramento, uma vez que um dos passageiros ficou preso no interior da viatura.

Já os Bombeiros Voluntários Madeirenses enviaram uma ambulância que socorreu o ferido ligeiro, um jovem, e realizou o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP esteve no local para tomar conta da ocorrência.