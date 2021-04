Associação de Futebol da Madeira autoriza treinos a partir de domingo

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) emitiu, esta sexta-feira, um comunicado a autorizar a retoma da actividade desportiva regional, concretamente os treinos, já a partir deste domingo, 2 de Maio.

“Para o efeito, informamos que é obrigatório o seguro desportivo, pelo que, qualquer incidente que ocorra sem esta premissa é da total responsabilidade do clube”, esclarece a AFM.

“De acordo com a Resolução n.º 362/2021, da Presidência do Governo Regional, publicada no dia 30 de Abril de 2021, no número 78, da I Série, do Jornal Oficial, a Direcção da Associação de Futebol da Madeira reverte o disposto no nosso Comunicado Oficial n.º 49, de 27 de Abril de 2021 e informa que está autorizada a prática desportiva (treinos) a partir do próximo dia 2 de Maio de 2021, domingo”, acrescenta a mesma nota da AFM.

“A Direcção da Associação de Futebol da Madeira continuará a respeitar as deliberações do Governo Regional e das autoridades de saúde, renovando o pedido que todos sigam essas orientações e recomendações para assim podermos ultrapassar este período de maior dificuldade”, conclui o comunicado.