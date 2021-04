A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira acusa que as questões sobre as pessoas deficientes no Censos 2021 são pouco claras: "Este instrumento de análise estatística era muito útil para conhecermos o número de cidadãos com deficiência, bem como o tipo, idades, e condições financeiras. Contudo, mais uma vez as questões são muito vagas e não abordam a deficiência de forma directa". A Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira diz que, dessa forma, a resposta fica "enviesada", bem como a informação estatística.

"As entidades competentes não pediram apoio às instituições que lidam diariamente com a deficiência, questionando a melhor abordagem a este assunto. Mais uma vez, trata-se de dinheiro mal aproveitado. Até quando o poder político andará a injectar dinheiro para fazer de conta?", questiona a associação que acredita que existindo cruzamento de dados entre os ministérios, não seria necessário a aplicação dos censos à população: "Porque efectivamente, os dados da população estão junto das Finanças, Saúde, Segurança Social, se aplicassem o cruzamento de dados, chegariam aos dados que procuram nos Censos".