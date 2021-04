Santa Cruz está em Flor

Foi esta tarde inaugurada a edição 2021 do evento ‘Santa Cruz em Flor’, projecto artístico que embeleza a cidade santa-cruzense até final do mês de Maio, tendo custado ao município 50 mil euros.

A Câmara de Santa Cruz costuma se associar ao cartaz regional da Festa da Flor, com várias iniciativas e decoração de espaços públicos com o tema em causa.

O ano passado a Autarquia não concretizou, em virtude da pandemia, mas este ano, apesar do evento ter sido adiado pela Secretaria do Turismo e Cultura, a edilidade decidiu levar a efeito o cartaz na data que já estava prevista – até 30 de Maio.

Integrado no evento ‘Santa Cruz em Flor’ a Casa da Cultura de Santa Cruz convidou dois artistas e um arquitecto, “que já estão habituados a trabalhar o espaço público, para pensarem num local do Centro Histórico e fazerem uma instalação artística de arte pública efémera, com o tema alusivo à flor. Este desafio, que foi prontamente aceite, tem como objectivo trazer a contemporaneidade para o espaço público, colocando o fruidor a reflectir e a confrontar-se com as produções da arte contemporânea. Não sendo apenas mais um cenário decorativo, mas sim uma instalação artística de pensar o espaço público que remete para conceitos e preocupações culturais, etnográficas e ambientais”, explica Emanuel Gaspar, coordenador da Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo.

Os artistas convidados são a pintora Cristiana Sousa, com pseudónimo de Andorinha, o escultor Hélder Folgado e o arquitecto João Almeida.

Hélder Folgado e o João Almeida fizeram um projecto conjunto nos jardins da Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo, e Cristiana Sousa desenvolveu um projecto para a Praça Manuelina, frente ao Paços do Concelho.

O projecto da Cristiana denomina-se de ‘Em Suspenso’ e o do Helder e do João de ‘Terceira Paisagem’.

“O não adiar, mais uma vez, e concretizar estes projectos que já estavam programados para o ano passado, tem também a preocupação de apoiar os nossos artistas numa fase particularmente difícil para a cultura”, sublinha o coordenador.

Estes projectos artísticos foram hoje inaugurados, conjuntamente com os cenários, noutros locais da cidade, da responsabilidade da loja de decoração Alpendre.