PCP reprova 'chumbo' às 35 horas de trabalho semanais

Uma vez mais o PSD e o CDS demonstram que não estão disponíveis para garantir melhores condições de trabalho e um horário justo aos trabalhadores das empresas com capitais públicos regionais.

A afirmação é do PCP, que, na passada quarta-feira, viu 'chumbada' em plenário o Projecto de Resolução da sua autoria que defendia a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais no sector empresarial com capitais públicos regionais, com votos contra do PSD e CDS.

Os comunistas reprovam esta decisão, alegando que "actualmente existem situações de discriminação no sector empresarial regional de capitais públicos".

Com exemplo apontam o caso da empresa ARM- Águas e Resíduos da Madeira, SA, "onde lado a lado laboram trabalhadores que transitaram da Administração Pública Local e que estão abrangidos pelas 35 horas semanais, com trabalhadores com vínculo directo à empresa que fazem mais de 35 horas semanais", mas também do Grupo Horários do Funchal, da Empresa de Electricidade da Madeira ou da GESBA.

"O Governo Regional tem a capacidade de intervir para que nas empresas públicas seja efectivamente aplicado o horário de trabalho de 35 horas semanais", sublinha o PCP comprometendo-se a "continuar a intervir para garantir a redução efectiva do horário de trabalho"