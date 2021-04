Troço da via expresso em São Jorge deverá estar concluído no segundo semestre

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, hoje, dia 17 de Abril, as obras da Via Expresso que ligam a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge (mais precisamente os trabalhos de construção do viaduto entre as freguesias da Ilha e São Jorge).

Trata-se, segundo a deputada Cláudia Perestrelo, da primeira fase de "uma empreitada muito importante" e que "tem um carácter estruturante para o desenvolvimento de Santana e de toda a costa Norte, não só pelo facto de encurtar distâncias, mas, sobretudo, por questões de segurança".

Esta primeira fase deverá ficar concluída no segundo semestre deste ano, avançou a social-democrata.

Numa zona onde os taludes sobranceiros à Estrada Regional entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge são conhecidos pela sua instabilidade, a deputada salientou que esta era "uma obra há muito desejada pela população", tendo sido retomada no início do mandado do Governo de Miguel Albuquerque e sendo a "prova cabal da política de descentralização das obras públicas deste executivo".

Esta empreitada, que inclui também a conclusão do troço entre São Jorge e o Arco de São Jorge, está orçada em 38,9 milhões euros.