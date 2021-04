Compensação aos bananicultores gera troca de palavras entre ABAMA e secretaria da Agricultura

A ABAMA - Associação de Organizações de Produtores da Banana da RAM – considera “perdulária” a gestão da GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, tutelada pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

“A pompa, a vaidade e o pedantismo do Secretário da Agricultura ao anunciar recentemente que a GESBA atribuía mais 2 cêntimos/kg como compensação aos Bananicultores, mas esqueceu-se de que no fim deste mês a GESBA retira 9 cêntimos por Kg ao preço de compra da Banana. A gestão perdulária, inconsequente e desrespeitadora da entidade GESBA manifesta-se nestes e em tantos outros pormenores”, afirmou a associação, em comunicado.

A Secretaria da Agricultura, em resposta ao comunicado, considerou que a ABAMA está a “tentar minimizar o efectivo aumento de rendimento aos produtores, por intermédio da GESBA, procurando ludibriar a opinião pública com os preços que são praticados no Verão e no Inverno”.

“Manter o rendimento estável, ou seja, sempre o mesmo preço de compra durante todo o ano, utilizando os fartos lucros obtidos com as operações de revenda da nossa banana, é pedir muito?”, questiona a ABAMA.

“Esta falta de noção da realidade, da valorização da banana certificada, diz bem da atuação desta impreparada estrutura que não representa o sector e cujo passado é bem conhecido, como todos sabem, não pelas melhores razões”, refere a Secretaria da Agricultura..