PSP identifica dois homens por furto a restaurante na Praça do Carmo

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que procedeu à identificação de dois cidadãos do sexo masculino, com as idades de 26 e 33 anos, pela prática do crime de furto qualificado.

Após comunicação 112, foram acionados polícias em patrulhamento noturno na zona baixa desta cidade, da Divisão Policial do Funchal, que intercetaram e fiscalizaram os suspeitos, os quais violavam o dever geral de recolhimento obrigatório. Na sequência desta ação, os polícias verificaram que estes estavam na posse de duas gavetas de uma caixa registadora comercial, quantias monetárias em moedas e vários utensílios utilizados para a prática de arrombamento de portas, não sabendo justificar a sua proveniência, pelo que todos os objetos foram apreendidos cautelarmente.

Posteriormente, no âmbito de diligências feitas naquela área, foi possível apurar que os objetos bem como o numerário, no valor 118 euros, haviam sido furtados de um estabelecimento de restauração e bebidas existente na Praça do Carmo, tendo sido informado o seu legítimo proprietário para efeitos de formalização da correspondente queixa-crime.

Os suspeitos foram constituídos arguidos na sequência destas investigações, sendo que o processo seguirá os seus trâmites junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado.