Obras de requalificação do cemitério do Curral das Freiras concluídas

As obras de beneficiação do cemitério do Curral das Férias já estão concluídas e melhoraram o pavimento, a estrutura da capela e dos ossários.

A intervenção consistiu na eliminação de toda a estrutura de campas em cimento e todos os seus elementos decorativos, à excepção dos elementos identificativos de cada defunto, incluindo os equipamentos de velação e de culto do luto (lápides, jarras e suporte para velas), para a construção de um murete com dimensões adequadas à inclusão de uma área ajardinada abrangente a toda a área superior das gavetas/campas do Talhão 4.

A obra contemplou também a construção de 30 novos ossários que substituíram os existentes que se encontravam em avançado estado de degradação. Na capela procedeu-se à substituição completa da cobertura, mantendo o mesmo alinhamento e características dos materiais existentes.

O cemitério do Curral das Freiras ficou ainda dotado de instalações sanitárias e arrumos, com adequadas condições de higiene e segurança, para os trabalhadores camarários que desenvolvem a sua atividade no local, com a instalação de uma área de duche, instalação de termoacumulador e renovação do pavimento e revestimento das paredes com materiais laváveis que garantem todas as condições de higiene.

Devido ao estado de degradação dos acabamentos de paredes e muros, a intervenção contemplou novos rebocos pintados de cor branca e o contorno dos vãos, beiral, embasamento e escadas confinantes, na cor cinzenta, na linha do que existia anteriormente a esta intervenção.

Disse Pedro Coelho: "A população do Curral conta agora com todas as condições para visitarem as campas dos seus entes defuntos em condições segurança.” O edil destacou a qualidade dos trabalhos de requalificação do cemitério cuja intervenção veio dignificar o espaço essencial à preservação da memória deste povo"