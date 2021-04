NÓS, Cidadãos! pede requalificação da Marina do Funchal

O partido NÓS, Cidadãos! veio hoje a público denunciar o estado de "degradação" da "velhinha" Marina do Funchal, próxima do local, onde há menos de 10 dias, foi apresentada a nova Marca Madeira, recordam em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, assinada pelo deputado municipal na Câmara do Funchal Miguel Costa, frisam que "seguramente, esta não é uma imagem positiva, hospitaleira, moderna e que ajude a potenciar quer a cidade do Funchal quer a ilha da Madeira"

É a imagem de uma parte da cidade que ficou ignorada, estagnada e que está descuidada e precisa de uma requalificação (e revitalização), que o Governo Regional já por diversas vezes prometeu, mas que continua sem executar/cumprir

Miguel Costa recorda que "o próprio vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, ainda no passado dia 12 de março (numa visita a obras realizadas no porto do Caniçal), anunciava investimentos na requalificação dos portos da Madeira", deixando de fora o Funchal.

Precisamente o mesmo cidadão que agora encabeça uma candidatura ao órgão executivo do Funchal e que se esqueceu, para já, de anunciar a tão útil e urgente intervenção que transformará (e modernizará) a marina do Funchal, espaço pertencente à Administração dos Portos da Madeira

Lembra ainda que, "em Fevereiro de 2019, ou seja, há mais de dois anos e dois meses, a APRAM abriu um concurso onde era fixado o preço e o prazo para a requalificação da marina do Funchal (1 750000.00 euros e 165 dias para concretização do projecto)". Projecto este que terá ficado adiado em 2020.

Face ao exposto, o NÓS, Cidadãos! questiona o Governo Regional, e em especial Pedro Calado, quando é que este projecto - que estava contemplado no Plano Plurianual de Investimentos da APRAM (2019-2023) - será materializado?