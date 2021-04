Assassinado na África do Sul emigrante casado com madeirense

Mais um emigrante português foi assassinado, ontem, na África do Sul, no momento em que entrava no seu local de trabalho.

António Vieira, de 80 anos, natural de Pombal, tinha acabado de chegar ao seu negócio quando foi abordado por três indivíduos no interior da pizzaria, dentro de uma estação de serviço, que lhe pediram três pizzas.

O empresário explicou que o estabelecimento não estava a funcionar e que estava em "lockdown" devido às regras para travar a Covid-19 que se encontram em vigor, adiantou um amigo da família, contando que "os indivíduos amararam-no na parte de trás da pizzaria com uns fios de electricidade e com fita adesiva, causando-lhe a morte por asfixia”.

António Vieira era casado com uma madeirense, natural da freguesia dos Prazeres, de nome Margarida Vieira, e pai dos jovens Jassen Vieira e Samanta Vieira.

Este é o terceiro assassinato por asfixia a emigrantes portugueses no espaço de um ano.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou “profundamente” a morte de um português, assassinado no domingo na África do Sul, garantindo à Lusa que o Consulado Geral em Joanesburgo está em contacto com a família.