PCP leva pedido de redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais ao Parlamento

No Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira desta semana vai ser discutido e votado um Projecto de Resolução, da autoria do PCP, que defende a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais no sector empresarial com capitais públicos regionais.

"O PCP considera que o progresso científico e tecnológico deve de estar ao serviço dos trabalhadores e do povo e não apenas ao serviço do capital. Se hoje é possível produzir mais com melhor qualidade e mais eficácia e em menos tempo é socialmente justo reduzir o horário de trabalho", salienta Ricardo Lume em nota dirigida à comunicação social, frisando que a redução do horário de trabalho é um "imperativo" que se coloca para os trabalhadores do sector público, mas também do sector privado.

Com efeito, reforça que apesar da reposição gradual do horário de trabalho para trabalhadores da administração pública, implementada pelo anterior Governo da República PSD/CDS-PP, na maioria das empresas de capitais públicos regionais a realidade é "bem diferente".

Uma situação, defende, que "pode ser alterada com a intervenção do Governo Regional".