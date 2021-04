Sporting igualou o seu recorde de 29 jogos seguidos sem perder na I Liga

O Sporting igualou hoje o seu recorde de jogos consecutivos sem perder na I Liga portuguesa de futebol, replicando um feito com meio século, ao somar o 29.º no reduto do Sporting de Braga, onde venceu por 1-0.

Após 29 jornadas, os 'leões' passaram a somar 22 vitórias e sete empates, sequência sem derrotas que só haviam conseguido uma vez e há mais de 50 anos.

Entre 1969/70 e 70/71, a formação comandada por Fernando Vaz logrou estar 29 jogos consecutivos sem desaires, os últimos 16 da primeira época (11.ª à 26.ª jornadas) e os primeiros 13 da segunda (primeira à 13.ª).

Depois de um 0-3 em Coimbra, com Académica, o Sporting iniciou com um 3-0 à CUF, em 14 de dezembro de 1969, uma série com 23 vitórias e seis empates, encerrada quase um ano depois, em 13 de dezembro de 1970, com 2-0 ao Tirsense.

Os 'leões' falharam, depois, o 30.º jogo de invencibilidade, ao perderem em casa com o Barreirense por 1-0, culpa de um tento de Serafim, aos 76 minutos.

No início do século, entre as épocas 2001/02 e 2002/03, o Sporting, do romeno László Bölöni, esteve perto de igualar este recorde, ao chegar aos 28 jogos sem perder, antes de, em 16 de setembro de 2002, cair com grande 'estrondo' em Paços de Ferreira (0-4), muito por culpa de um 'hat-trick' de Mauro.

Agora, os comandados de Rúben Amorim, que na última ronda tinham salvado a invencibilidade aos 90+6 minutos, com um penálti de Jovane Cabral na receção ao Belenenses SAD (2-2), conseguiram mesmo igualar os 29 jogos sem perder.

Em Braga, o brasileiro Matheus Nunes selou o triunfo dos 'leões', aos 81 minutos, num dos raros remates dos 'verde e brancos', que, reduzidos a 10 desde os 18, instalaram-se junto à sua área a defender e de lá, praticamente, não saíram até final.

Para superarem este recorde, o Sporting, que esta época já tinha logrado o seu melhor arranque de sempre sem perder e a melhor série de invencibilidade só numa época, só tem de pontuar no sábado na receção ao lanterna-vermelha Nacional.

Com 30 embates seguidos sem perder, o conjunto 'leonino' ainda fica, porém, muito longe dos melhores registos dos seus rivais, os 56 jogos sem perder do Benfica, entre 1976/77 e 1978/79, e os 55 do FC Porto, entre 2009/10 e 2011/12.

Para bater os dois recordes, o Sporting precisa de acabar a edição 2020/21 sem perder, tornando-se o primeiro clube a consegui-lo em 34 jornadas, e, depois, não perder em nenhuma das primeiros 22 rondas do campeonato de 2021/22.

Em apenas uma época, o Sporting iguala, pontuando com o Nacional, os registos de invencibilidade dos outros 'grandes': em 1972/73 (dois empates) e 1977/78 (nove), o Benfica acabou o campeonato invicto, tal como o FC Porto em 2010/11 (três) e 2012/13 (seis), em quatro campeonatos a 30 jornadas.

Se o Sporting mantiver, na presente época, a invencibilidade pelo menos até à 31.ª ronda (desloca-se a Vila do Conde, em 05 de maio), baterá o recorde absoluto só numa temporada.