“Estou de corpo e alma envolvida na equipa e no projecto”, diz Cristina Pedra

Cristina Pedra acaba de confirmar ao DIÁRIO que aceitou o convite de Pedro Calado para integrar o segundo lugar da lista de candidatos da coligação PSD-CDS à Câmara Municipal do Funchal, como vice-presidente, “com a ponderação que implicava”.

Insistindo que está “ de corpo e alma envolvida na equipa e no projecto”, Cristina Pedra lembra que nunca esteve na gestão pública, mas acredita que “está na altura de sair da zona de conforto”. Isto porque tem sido “sempre uma voz activa, critica, no sentido positivo” e porque é "fácil falar e na altura certa não assumir e dar a cara”.

Cristina Pedra explica ainda que o faz pelo “enorme” respeito que tem, quer em termos profissionais como pessoais, por Pedro Calado e pela equipa organizada pelo cabeça-de-lista da coligação PSD-CDS à CMF: “E acima de tudo também pela vontade que tenho de seguir o exemplo do dr. Pedro Calado que, em prol da cidade do Funchal, organizou e planeou a sua vida, mudando-a para fazer este processo de candidatura à Câmara do Funchal”.

