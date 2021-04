Comprar ou arrendar, o que fazer com o reembolso do IRS e subida dos gastos no supermercado em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "Portugal dá lista das fortunas angolanas: Luanda recebe relatório de 7 mil páginas com bens dos milionários"

- "Autoridades estão a tentar recuperar mais de 4,4 mil milhões de euros"

- "Pedido foi formalizado em janeiro de 2020: Isabel dos Santos e os generais Kopelipa e Dino estão entre os visados"

- "PGR de Angola deixou de fora Álvaro Sobrinho e Manuel Vicente"

- "Procuradores do combate à corrupção arrasam concurso das promoções: Avançam com providência cautelar junto do Supremo Tribunal Administrativo"

- "SP Braga-Sporting (0-1): Vitória épica"

- "África do Sul: Empresário português de 80 anos assassinado"

- "Professores universitários ameaçam com greve se não forem vacinados"

- "Discurso do 25 de Abril: Marcelo elogia Ramalho Eanes e cala corrupção"

- "Benfica: Jesus: 'Sem covid-19 estávamos a disputar o título'"

- "FC Porto: Conceição: 'Marega custou uns equipamentos'"

- "Três anos após divórcio: Tenta matar rival com tiro na cabeça"

- "Segurança Social: Funcionário virtual vai atender contribuintes"

- "Prevenção: PSP fiscaliza 23 mil donos de animais"

Público:

- "25 de Abril: 'Não há, nunca houve, um Portugal perfeito' -- Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República"

- "Câmara do Porto gastou 15 vezes menos do que Lisboa com a pandemia"

- "Linha do Minho: Costa inaugura obra ferroviária atrasada e ainda por acabar"

- "Mourinho Félix: 'Capitalização das empresas tem de ser feita com urgência'"

- "I Liga: Sporting resiste a desafio crucial reduzido a dez jogadores"

- "Desvio de fundos: Relação condena reitor da Fernando Pessoa"

Diário de Notícias:

- "25 de Abril, 47 anos: Contra radicalismos, Marcelo senta o país no divã e pede uma 'serenidade lúcida'"

- "Famílias gastaram mais 125 milhões nos supermercados até março"

- "Intensivista João Gouveia -- Covid-19: 'Lembro-me de olhar para os números e pensar: vai ser uma catástrofe. Não foi'"

- "José Manuel Garcia [historiador]: 'Fernão de Magalhães descobriu metade da circunferência da Terra, entre o rio da Prata e as Filipinas'"

- "Governador McConaughey? O rumor que o ator tem deixado correr"

- "Sérgio Conceição defende Marega: 'O rapaz dos pés quadrados como dizem'"

Jornal de Notícias:

- "Há seis vezes mais suspensões que acusações por corrupção"

- "Covid-19: Portugal regista um único caso de reinfeção em 14 meses"

- "Enriquecimento ilícito e justiça dominam sessão do 25 de Abril"

- "Desobediência: Denúncias travam festas ilegais com centenas de pessoas do Norte ao Sul"

- "Valença: Fronteira fechada deixa lojas da fortaleza às moscas"

- "Aviação: Companhias lançam rotas de verão a pensar na reforma"

- "Matosinhos: Autarca recusa novo pórtico de portagem na A28"

- "Braga 0--1 Sporting: Leão acelera no vermelho"

- "FC Porto: Conceição lembra que Marega tem mística e golos"

- "Benfica: Jesus assume que já não há margem de erro"

Inevitável:

- "Juiz anti-confinamento continua périplo pelos castelos: 'Manifestações traduzem-se em ambientes imunes ao SARS-COV-2 e à covid-19'"

- "UTAO alerta para riscos de injeções de dinheiro na TAP"

- "Turismo termal pode ser resposta à pandemia"

- "Entrevista a Gabriela Sobral, no dia em que TVI estreia novela: 'Às vezes ser líder não é tão bom assim como se pensa'"

- "Tragédia no fundo do mar. Não há sobreviventes de submarino indonésio"

- "Finanças pessoais: Comprar ou arrendar? Saiba como escolher"

- "Brasil. Morte de jovens com covid-19 subiu mais de 1000% em abril"

- "25 de Abril. Marcelo apela à dissecação da História e é vaiado à saída do Parlamento"

Negócios:

- "António Ramalho [presidente executivo do Novo Banco]: 'É fundamental que setembro não seja mês de ansiedade nas moratórias'"

- "Chineses já recuperaram 70% do investimento feito na EDP"

- "Basta falhar uma meta para que cheques do PRR sejam suspensos"

- "Certidões: Atos notariais vão estar digitalizados e disponíveis online"

- "Floresta: Taxa das celuloses é contestada e não saiu ainda do papel"

- "Nouriel Roubini, economista: 'Regresso da inflação teria sérias consequências'"

- "IRS: O que fazer com o seu reembolso"

A Bola:

- "SC Braga-Sporting (0-1): Assim nascem os heróis: Reduzido a 10 dez desde os 18 minutos leão arranca vitória épica"

- "Moreirense-FC Porto: Zaidu pronto, Manafá de prevenção"

- "Benfica-Santa Clara: Weigl certo, dúvidas na tática"

Record:

- "SP Braga-Sporting (0-1): Matheus suor e lágrimas: Leão reduzido a dez consegue vitória épica"

- "Benfica-Santa Clara: Jesus insiste no uruguaio: 'Darwin tem de jogar até a dor passar'"

- "Moreirense-FC Porto: Pés quadrados? Isso é ingratidão', Conceição defende Marega"

- "Inglaterra: City conquista Taça da Liga"

O Jogo:

- "Braga-Sporting (0-1): As sete vidas do leão: Reduzido a dez desde os 18 minutos, resistiu ao massacre e enganou bracarenses numa bola parada"

- "Polícia e ameaças nos camarotes: Hugo Viana acusado de invadir espaço da Next (tv dos minhotos) para intimidar comentador"

- "Moreirense-FC Porto: Sob o signo de Marega"

- "Benfica-Santa Clara: Jesus assume que esgotou o crédito"

- "Ciclismo: Joni Brandão já vence pela W52-FC Porto"