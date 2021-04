"Não tive, tenho ou terei dúvidas de que vamos ficar na I Liga"

Após o triunfo (0-1) alcançado diante o Boavista, no Estádio do Bessa, o treinador do Marítimo era visivelmente um homem feliz, semblante com que se apresentou na sala de imprensa para falar sobre o triunfo que catapulta os verde-rubros para fora da zona de despromoção.

O espanhol Julio Velázquez - que alcançou o seu quarto triunfo ao serviço dos insulares - recordou o dia em que chegou à Madeira e considerou que tem uma ideia de jogo que está "a tentar implementar perante uma situação que não é fácil a nível emocional".

Alipour coloca Marítimo fora dos lugares de despromoção O Marítimo conseguiu hoje fugir aos lugares de despromoção da Liga NOS, ao vencer no Estádio do Bessa, o Boavista por 1-0.

"Quando cheguei, a equipa estava no último lugar e não é fácil ganhar confiança. Por isso mesmo, estes jogadores têm ainda mais mérito", elogiou o técnico maritimista, que acredita na permanência no principal escalão do futebol português.

Acredito na manutenção do Marítimo da mesma maneira que acreditava quando cheguei. Não tive, tenho e terei dúvidas de que vamos ficar na I Liga. Estou certo de que vai ser uma luta duríssima até à última jornada, mas é preciso manter o equilíbrio emocional. Julio Velázquez

Ciente de que não pode entrar em euforia depois do Marítimo conquistar seis pontos nos dois últimos desafios, Julio Velázquez pretender "manter uma linha de trabalho estável" daqui em diante.

"Ainda faltam cinco jogos e iremos competir da melhor maneira possível para tentar ganhar. Não podemos pensar que o trabalho está feito. Assumiremos cada jogo de uma vez, recuperando e preparando bem para tentar somar o máximo de pontos até ao final", garantiu.

Sobre o "grandíssimo jogo do primeiro ao último minuto" que os leões do Almirante Reis fizeram no Norte do país, Velázquez não tem dúvidas sobre o domínio absoluto e a justiça na vitória. "Ganhámos por um resultado escasso face ao que se passou e podia ter sido mais amplo".