Rio Ave e Paços de Ferreira 'anulam-se' e estendem série negativa na I Liga

Rio Ave e Paços de Ferreira, que somava quatro derrotas consecutivas, prolongaram hoje a série sem vitórias na I Liga de futebol, ao empatarem 1-1 em Vila do Conde, na 29.ª jornada.

Uilton adiantou os visitantes aos 31 minutos, com Fábio Coentrão, aos 49, a igualar para os vila-condenses, que terminaram o jogo reduzidos a 10 unidades por expulsão de Ivo Pinto, com vermelho direto, aos 81.

O empate prolonga a série sem vitórias dos pacenses, quintos no campeonato com 45 pontos, assim como do Rio Ave, que soma o sétimo jogo sem ganhar e ocupa agora a 15.ª posição, com 30 pontos.