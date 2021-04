Pedregulho cai sobre a via expresso no Seixal

Um bloco rochoso de “grandes dimensões”, de acordo com testemunha no local, caiu ao início da tarde sobre a estrada no troço da via expresso no Sítio da Fajã da Parreira, freguesia do Seixal, sem que tenha atingido qualquer viatura ou provocado vítimas.

A queda do pedregulho ocorrida já depois das 13 horas em zona próximo de curva, foi rapidamente sinalizada pelo carro patrulha da Viaexpresso e não tardou a ser removida do local com recurso a veículo pesado munido de grua.