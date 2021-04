"Abril ainda está por cumprir na cidade do Funchal", diz Herlanda Amado

Herlanda Amado, o PCP, diz que "Abril ainda está por cumprir na cidade do Funchal".

"Quando se fala das conquistas de Abril não temos dúvidas em dizer que Abril ainda está por cumprir na cidade do Funchal. Não se pode afirmar que Abril se vive apenas um dia por ano", referiu na sessão solene da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, que se assinala este domingo.

A deputada municipal não tem dúvidas de que se "multiplicaram os pobres, os sem-abrigo e os os que ainda esperam pela concretização de acessos e de saneamento básico".

"Para todos os que se sentem abandonados e esquecidos, Abril ainda continua por se sentir. Cada nível de poder deve assumir aquelas que são as suas responsabilidades", atirou.