Três mortos e 17 desaparecidos em naufrágio de barco com migrantes na Venezuela

Três pessoas morreram afogadas e pelo menos outras 17 estão desaparecidas, quando tentavam sair da Venezuela em direção a Trinidad e Tobago numa embarcação que naufragou na localidade venezuelana de 'Boca de Serpiente'.

"Lamentavelmente confirmámos outro naufrágio com 'refugiados' [migrantes] venezuelanos. Uma embarcação (...) afundou-se em 'Boca de Serpiente'. Pelo menos três pessoas faleceram, entre elas uma criança", anunciou na rede social Twitter o representante da oposição na Organização de Estados Americanos.

Segundo David Smolansky, a embarcação partiu de La Horqueta-Delta Amacuro (550 quilómetros a sudeste de Caracas) em direção a Trinidad e Tobago.

"Cinco 'refugiados' foram resgatados do naufrágio e pelo menos 17 pessoas continuam desaparecidas", precisou.

Segundo a imprensa local, a embarcação partiu "durante a madrugada" de sexta-feira "aproveitando a calma das águas, mas foi surpreendida por uma forte ondulação que fez voltar o barco".

Na embarcação, segundo Crónica Uno estavam entre 25 e 30 pessoas, cinco das quais (quatro homens e uma mulher) foram resgatadas.

"Em menos de 72 horas afogaram-se seis venezuelanos tentando fugir da 'ditadura'. Três no Rio Táchira (um avô com dois netos) e outros três nas águas do Delta", explicou o político David Smolansky no Twitter.

Em dezembro de 2020, um total de 19 pessoas morreram afogadas quando tentavam fugir da Venezuela para Trinidad e Tobago numa embarcação que naufragou a 63 milhas náuticas da localidade venezuelana de Guiria, 670 quilómetros a leste de Caracas.

"A Guarda costeira encontrou 19 adultos e crianças afogados (...) Morreram procurando liberdade e um melhor futuro para as suas famílias, fugindo de maneira insegura da Venezuela", disse aos jornalistas a advogada venezuelana e defensora dos direitos humanos, Rocio San Miguel.

A imprensa venezuelana dá conta de que em 2019 mais de 140 venezuelanos teriam desaparecido, em pequenas embarcações, quando tentavam chegar à vizinha Trinidad & Tobago.

Há ainda registos sobre um número indeterminado de desaparecimentos de venezuelanos que partem de Falcón (centro-norte do país) em direção ao Curaçau.