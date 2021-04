SESARAM implementa sistema de telemedicina para os cuidados intensivos

No contexto de um projecto do Horizonte 2020, designado ICU4COVID, que emergiu do contexto da actual pandemia, o serviço regional de saúde da Madeira foi selecionado para ser o HUB piloto para a implementação de um sistema de telemedicina para os cuidados intensivos, potenciando a melhoria na prestação de cuidados aos doentes e reduzindo o risco para os profissionais de saúde.

Hoje iniciou-se o processo de instalação da tecnologia que ficará concluído até à próxima quinta-feira, dia 28 de Abril 2021. “Espera-se que este HUB da Madeira esteja já operacional a partir do início da próxima semana, permitindo nesta primeira fase, a ligação de 9 camas (localizadas no Hospital Nélio Mendonça e Centro de Saúde do Porto Santo Dr. Francisco Rodrigues Jardim) a um cockpit de monitorização central”, refere a nota enviada pelo SESARAM.

Este é um projecto pioneiro que envolve mais de 20 hospitais espalhados pela Europa e que decorrerá até final de 2022. É um passo importante e pioneiro na inovação da prestação dos cuidados de saúde não só na RAM como em toda a Europa.

O secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos recebeu a equipa técnica no início dos trabalhos no Hospital Nélio Mendonça.