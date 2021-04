Brasil supera 14,2 milhões de casos e os 386 mil mortos

O Brasil chegou hoje a 14.237.078 casos e 386.416 mortes devido à covid-19, após ter contabilizado 69.105 novas infeções e 2.914 óbitos em 24 horas, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

No seu último boletim epidemiológico, a tutela da Saúde indicou que a taxa de incidência da doença no país subiu hoje para 184 mortes e 6.775 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade está fixada em 2,7%.

o Brasil, com 212 milhões de habitantes e que detetou o primeiro caso de covid-19 há cerca de 14 meses, é o segundo país com mais vítimas mortais em todo o mundo e o terceiro com mais casos de infeção.

A nível estadual, São Paulo (2.811.562), Minas Gerais (1.307.937), Rio Grande do Sul (942.712) e Paraná (923.580) são, respetivamente, a unidades federativas com mais diagnósticos do novo coronavírus em todo o país.

Já os Estados com mais mortes são São Paulo (91.673), Rio de Janeiro (42.634), Minas Gerais (31.494) e Rio Grande do Sul (23.975).

São Paulo, foco da pandemia no país, registou esta semana, e pela primeira vez desde janeiro, uma queda na média diária de mortes por covid-19. No entanto, os óbitos ainda continuam num patamar muito elevado, bem acima do que havia sido registado em 2020.

No momento em que a vacinação contra a covid-19 avança a um ritmo lento no país sul-americano, quase um quarto dos municípios brasileiros tiveram de interromper a imunização esta semana por falta de antídotos para a primeira dose.

Os dados são da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que fez um levantamento em 2.096 prefeituras entre 19 e 22 de abril.

Além disso, 28,1% dos municípios ouvidos estão em risco iminente de ficarem sem medicamentos para intubação de pacientes infetados com covid-19 e 8,1% das cidades estão prestes a ficar sem oxigénio.

Vários profissionais de saúde brasileiros, ouvidos pela imprensa local, relataram que alguns pacientes intubados tiveram de ser amarrados às camas, ao acordarem e tomarem consciência, por falta de sedativos nos hospitais do país.

O CNM explicou que não teve resposta da totalidade dos municípios do país (5.568) devido ao feriado nacional da última quarta-feira, quando muitas secretarias municipais suspenderam as suas atividades, não comunicando os dados atempadamente.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.073.969 mortos no mundo, resultantes de mais de 144,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.