PJ confirma detenção de jovem suspeito de esfaquear o padrasto

A Polícia Judiciária confirmou em comunicado a detenção do jovem de 18 anos fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e um de roubo, sendo vítima o seu padrasto, de 60 anos de idade.

O crime ocorreu no dia 14 de Abril, em Câmara de Lobos, tendo a vítima sido agredida com golpes de arma branca, num contexto de um conflito com o autor do crime.

Um dia após a prática do crime, ocorrido na residência da vítima, o suspeito apresentou-se na PSP de Câmara de Lobos, tendo este facto sido comunicado à Polícia Judiciária, face à natureza do crime em causa, tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje.

O detido vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.