Exposição do Centenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa-Funchal exibida em território continental

O vereador na Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, recebeu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Coronel Carlos António Mouta Raposo, director do Museu do Ar, que se deslocou à Região para visitar a exposição do Centenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa-Funchal, patente no Átrio da CMF, e formalizar o convite à autarquia para que a mostra seja exibida em território continental.

“É uma enorme honra para CMF ver esta exposição que celebra um momento marcante da nossa história viajar até território continental, onde vai percorrer algumas cidades, nomeadamente Lisboa, Sintra e Ourém. O transporte dos expositores e de todo o material será realizado a bordo do avião da Força Aérea, e marcará o arranque das comemorações, promovidas pelo Museu do Ar, para assinalar a Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, de Lisboa para o Rio de Janeiro, que aconteceu em 1922", disse Rúben Abreu.

A exposição que decorre no Átrio da CMF devido à enorme afluência será prolongada por mais duas semanas, encerrando assim no próximo dia 7 de Maio.

O autarca explica que “a decisão de prolongar a exposição reside no facto de querermos possibilitar, em segurança, a visita de mais escolas que têm manifestado interesse em proporcionar aos seus alunos esta experiência de aprendizagem interativa sobre um tema que, infelizmente, ainda é pouco conhecido das camadas mais jovens".