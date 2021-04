Motociclista ferido em acidente no Pilar

Um choque entre um carro e uma moto, no Caminho do Pilar, no Funchal, causou há instantes um ferido.

Segundo foi possível apurar, a vítima, ocupante da moto, ficou prostrada no chão com ferimentos na face.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e de seguida transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.