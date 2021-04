Homem agredido no Pilar sofre hematoma

Um homem de 38 anos foi há instantes agredido no Caminho do Pilar e ficou com um hematoma na cabeça.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal que socorreram a vítima e asseguraram o seu transporte para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.