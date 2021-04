Açores com 21 novos casos e 67 doentes recuperados

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 21 novos casos positivos de covid-19, sendo 19 em São Miguel e dois na Terceira, e há mais 67 doentes recuperados da doença, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu boletim diário, a entidade adianta que em São Miguel foi diagnosticado um novo caso na freguesia de São Vicente Ferreira, do concelho de Ponta Delgada, dois em Santa Cruz e um em Água de Pau, ambas do concelho da Lagoa, cinco no concelho de Vila Franca do Campo (dois em Ponta Graça, dois na Ribeira das Tainhas e um na Ribeira Seca) e 10 casos no concelho da Ribeira Grande (três em Rabo de Peixe, três nas Calhetas, um na Ribeira Seca, um no Pico da Pedra, um na Matriz e um em Santa Bárbara).

Na Terceira, um dos casos positivos é referente "a um viajante de nacionalidade filipina que testou positivo à chegada, proveniente de uma embarcação que atracou em Angra do Heroísmo, sendo transferido para o Hospital de Santo Espírito", segundo a Autoridade de Saúde açoriana.

O outro novo caso na Terceira está diretamente ligado a um militar da Base das Lajes, anunciado segunda-feira como positivo ao 6.º dia, sendo que esta situação deu origem a uma nova cadeia de transmissão naquela ilha.

Foram realizadas nas últimas 24 horas 1.784 análises nos laboratórios de referência da região, duas em regime não convencionado.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 67 recuperações, sendo 66 em São Miguel e uma na Terceira.

Estão internados 17 doentes, sendo 14 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, em São Miguel, com quatro doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um doente em Unidade de Cuidados Intensivos.

Em vigilância ativa estão 1.354 pessoas.

Hoje, a região conta com 315 casos positivos ativos, sendo 301 em São Miguel, sete na Terceira, cinco em Santa Maria, um nas Flores e um no Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.708 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.242 pessoas e faleceram 31.

Estão ativas duas cadeias de transmissão, uma partilhada entre São Miguel e a Terceira, e outra identificada na Terceira, nas últimas 24 horas.

Foram extintas até ao presente, 199 cadeias de transmissão.

"Desde o início da pandemia realizaram-se nos Açores 428.361 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19", lê-se ainda no comunicado.

A ilha de São Miguel continua em nível de Alto Risco.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.031.441 mortos no mundo, resultantes de mais de 141,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.946 pessoas dos 831.221 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.